Tennis: Mattia Paolo Pagano, 15 anni, esporta il suo talento in Albania Ottimi risultati per il giovanissimo atleta sannita

Alla sua prima esperienza internazionale, Mattia Paolo Pagano, 15 anni, porta a casa una semifinale e un quarto di finale ITF. L’Under 16, allievo del maestro Antonio Leone, che si allena anche alla prestigiosa Accademia tennis di Napoli sotto la guida di Aldo Russo, continua a migliorare. Ha infatti ottenuto i quarti in singolare e le semifinali in doppio nel torneo internazionale ITF J30 in Albania, a Shkoder. In singolare ha battuto lo svizzero Moreno, il n.16 del torneo (il bosniaco Nekovic) e il n.4 (il brasiliano Andreta), senza mai perdere un set, cedendo solo al talento bulgaro Tolev 7-5 7-5.

In doppio, in coppia con l’altro azzurrino Massellani, ha sfiorato la finale cedendo 6-2 4-6 10-7. Davvero uno splendido torneo per Mattia, numero uno under del Sannio, che, oltre all'ottima classifica italiana e a quella "tennis Europe", si è assicurato così l'importante ingresso alla classifica internazionale juniores ITF., sfruttando al meglio la sua prima opportunità