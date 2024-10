Il Benevento 5 debutta in Serie A, Collarile: "Emozione indescrivibile" Le parole del dg giallorosso a poche ore dall'esordio nella massima serie

Sfida di Serie A per il Benevento 5 che quest'oggi farà il suo storico debutto in massima serie al "Palamaggiore" di Leinì (Torino), contro la L84, serie candidata alla vittoria finale. Fischio d'inizio alle 20.30. In vista dell'esordio ufficiale dei giallorossi, ha parlato nel pre-gara il dg del Benevento 5, Antonio Collarile. Queste le sue dichiarazioni.

"Se mi guardo indietro è un'emozione perenne vedere da dove siamo partiti e dove siamo arrivati, rivivere gli anni precedenti, la cavalcata a partire dalla serie D fino alla Serie A. Essere tra le prime 16 d'Italia è un sogno che diventa realtà, un viaggio che la società vuole vivere in maniera spensierata e che ci ripaga di tutte le fatiche degli anni precedenti".

ATTESA - "E' stata una corsa contro il tempo, tra disavventure e situazioni non preventivate. Abbiamo un po' pagato lo scotto di arrivare in Serie A, però seppur frenetici questi giorni sono stati belli da vivere ed emozionanti. Forse soltanto domani me ne renderò conto".

XITAO - "E' un giocatore molto importante, un ulteriore tassello che ci porta esperienza e dinamismo. Si è adattato all'ambiente e allo spogliatoio, un ragazzo solare".

L84 - "Domani ci aspetta un esordio difficilissimo. Ci affacciamo a questa sfida con molta umiltà ma venderemo cara la pelle. Arriviamo a questa gara con un paio di assenze importanti per squalifica, quelle di Ramon e Lolo Suazo, ma la rosa è pronta e carica, tutti ci tengono a fare bella figura e ho un gruppo italiano determinato. La L84 è una squadra costruita per lottare fino alla fine per la vittoria del campionato, ma noi non saremo la vittima sacrificale".

GIOVANILI - "Si cresce anno dopo anno, brand e aziende importanti stanno riconoscendo il lavoro che facciamo non solo con la prima squadra ma anche con il settore giovanile e con la scuola calcio, in ultimo la squadra B che abbiamo messo in piedi per dare un'opportunità in più ai giovani e a qualche ragazzo esperto del territorio. Sono contento del lavoro svolto, ogni giorno sempre di più".