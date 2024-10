Benevento 5, sconfitta con onore all'esordio in Serie A I giallorossi hanno lottato fino alla fine contro L84 Torino: decisiva una rete di Rocha

A testa altissima nel debutto in serie A. Il GG Team Wear Benevento, con tante assenze importanti, gioca a viso aperto contro l'L84 di Torino e cede il passo solo di misura con un gol subito a metà del primo tempo.

SVANTAGGIO DI MISURA - Ramon e Lolo Suazo sono squalificati, Xitao è ancora sprovvisto di transfer: Centonze, quindi, opta per il quintetto iniziale formato da Matheus, Botta, Milucci, Stigliano ed Arvonio. Il primo squillo ha tinte giallorosse: Stigliano, su corner battuto da Milucci, si rende pericoloso con un tiro al volo sporcato da Maxi Rescia. Al 4' occasione per i padroni di casa: Rocha aggira Botta ma sbatte sul muro eretto da Matheus. Al tramonto del settimo minuto, occasione per il Benevento: Guerra sguscia via saltando Josiko ed impegna Tondi. Cinque minuti più tardi si sblocca il punteggio: Rocha si gira bene in un fazzoletto e batte Matheus per il vantaggio nero-verde. Il Benevento non ci sta e inizia a macinare gioco: Tondi molto attento sul tentativo di Stigliano sul primo palo. L'ultimo sussulto del primo tempo è per l'L84: Matheus superlativo su Fortini. Si va al riposo sull'1-0.

A TESTA ALTA - La ripresa inizia con una clamorosa occasione per il Benevento: Milucci dialoga con Stigliano, s'invola verso la porta e calcia, bravissimo l'estremo difensore avversario ad evitare il pari. Al 24' occasione per il raddoppio L84: Matheus si oppone ad un tiro non irresistibile di Josiko, poi stende Fortini e l'arbitro assegna un calcio di rigore ai padroni di casa. Luberto entra al posto del portiere brasiliano ed ipnotizza Rocha dal dischetto: l'ex di turno, rimasto tra i pali anche nell'azione successiva, si esalta su Josiko. I ritmi si abbassano un po' e l'L84 cerca il raddoppio: Matheus è chiamato agli straordinari su Raguso, Rocha e Josiko. Nel finale power play per Centonze con Milucci schierato portiere di movimento: ma il risultato non cambia, al PalaMaggiore termina 1-0 per l'L84 di Alfredo Paniccia. Il Benevento 5 esce a testa alta da Leinì per la prima in A: appuntamento a venerdì prossimo per il debutto casalingo contro il Petrarca.

POST-GARA - "Sapevamo di affrontare una gara difficile, quasi proibitiva per noi contro una squadra forte - dice mister Andrea Centonze -. L'abbiamo gestita bene sotto ogni punto di vista: tattico, tecnico e di sacrificio. Siamo stati in gara finché abbiamo retto fisicamente, eravamo con quattro assenze . Negli ultimi nove minuti abbiamo sofferto un po' con loro che attaccavamo, erano arrivati anche a cinque falli ma noi eravamo abbastanza stanchi. Ripeto: mi è piaciuto tantissimo l'atteggiamento dei ragazzi contro la squadra, sulla carta, più forte del campionato. Prendiamo quanto di buono c'è stato e prepariamo la prossima sfida in casa contro il Petrarca, sarà completamente diversa e allo stesso tempo difficile".

Il tabellino:

L84 Torino-Benevento 1-0 (1-0 p.t.)

L84: Tondi, Rescia, Tuli, Fortini, Rocha, Siqueira, Josiko, Braga, Coco Wellington, Pasculli, Schiochet, Raguso. All. Paniccia.

GG Team Wear Benevento 5: Matheus, Botta, Stigliano, Milucci, Arvonio, Luberto, De Crescenzo, Carabellese, Guerra, Pastore, Ciullo, Colletta. All. Centonze.

Marcatori: Rocha 11'20'' p.t.

Arbitri: Davide Plutino (Reggio Emilia), Francesco Sgueglia (Finale Emilia). Crono: Carlotta Filippi (Bergamo).

Ammoniti: Tuli, Josiko (L84), Milucci, Botta (Benevento)