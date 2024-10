Benevento 5, debutto casalingo amaro contro il Petrarca Sconfitta al PalaTedeschi per i giallorossi di Centonze

Il GG Team Wear Benevento 5 stecca il debutto casalingo in serie A al PalaTedeschi. La squadra di Centonze cede il passo per 4-3 al Vinumitaly Petrarca al termine di una gara rocambolesca.

TROPPI ERRORI SOTTO PORTA - Rispetto alla trasferta di Torino, Andrea Centonze recupera Ramon e Lolo Suazo dalla squalifica. L'ex CDM insieme a Matheus, Arvonio, Milucci e Stigliano va a completare lo starting five iniziale scelto dal tecnico partenopeo. La prima grande occasione è per i padroni di casa: il tentativo di Milucci fa la barba al palo. Al 5' si sblocca il punteggio: un tiro di Lolo Suazo si infrange sull'esterno della rete, per gli arbitri non c'è alcun tocco per il corner, il Petrarca riparte e sblocca il punteggio con un diagonale preciso di Giampaolo. Il Benevento, due minuti dopo, ha la grande chance di impattare il punteggio: autentico miracolo di Feverati su De Crescenzo. Un giro di lancette e gli ospiti vanno ad un passo dal raddoppio: Gargantini vince un duello con Botta, Matheus buca l'intervento e Parrel, a porta vuota, colpisce la traversa. I giallorossi ci provano con due iniziative di Guerra: il primo tentativo del numero venti termina sul fondo, il secondo è ben parato da Feverati. Attacca il Benevento 5: Arvonio viene murato dall'estremo difensore, poco più tardi Stigliano, sul suggerimento di De Crescenzo, calcia a lato da buona posizione. Si va al riposo sullo 0-1 con Centonze che deve rinunciare a Lolo Suazo per infortunio.

PRIMA SCONFITTA INTERNA - Il Vinumitaly Petrarca inizia la ripresa benissimo: Matheus è decisivo due volte su Gargantini prima e Molaro poi ma deve capitolare su quest'ultimo: il numero due patavino, su l'assist di Rafinha, trafigge il portiere brasiliano per il raddoppio degli ospiti al 24'. I giallorossi non riescono a reagire e subiscono anche lo 0-3 sempre ad opera di Molaro al 28', che sfrutta ancora un suggerimento di Rafinha. Il terzo schiaffo sveglia il Benevento 5 dal torpore di inizio ripresa: Milucci si divora l'1-3 ma Stigliano riesce ad abbattere il muro di Feverati ed accorcia le distanze al 30'. Tre minuti più tardi De Crescenzo ha la ghiotta occasione del 2-3, Feverati dice no e salva i suoi. A sei minuti dal termine Fellipe Mello si becca il secondo giallo per un intervento su Guerra: il Benevento non sfrutta la superiorità numerica per riaprire definitivamente la gara. Centonze schiera il power play con Milucci portiere di movimento: Feverati è straordinario su Colletta e, poco dopo, arriva l'1-4 di Rafinha a porta vuota tra le proteste dei giocatori giallorossi che volevano un corner nell'azione precedente. Nel finale di gioco, il Benevento accorcia fino al 3-4: prima l'autorete di Rafinha sul tentativo di Stigliano e un gran gol di De Crescenzo a dieci secondi dalla sirena finale. Finisce così al PalaTedeschi: il debutto casalingo in A per il Benevento 5 è amaro, il Vinumitaly Petrarca s'impone per 4-3.

CENTONZE - "Purtroppo non puoi concedere un calcettista come Lolo Suazo (uscito nel primo tempo per infortunio, ndr) e almeno sei, sette minuti della ripresa, dove il Petrarca ha avuto almeno cinque o sei nitide palle gol - dice Andrea Centonze-. Devo capire perché abbiamo iniziato la seconda frazione così male: nel primo tempo abbiamo creato tanto con il loro portiere che era insuperabile. Bene anche la reazione dopo l'1-3 ma ripeto: bisogna lavorare e capire il motivo del black-out dei primi minuti del secondo tempo".

RAMON - "Possiamo anche pensare ad una partita stregata, ma abbiamo commesso molti errori che vanno migliorati con il lavoro settimanale - sottolinea Ramon Bueno Ardite.- L'uomo in più non sfruttato? C'è rammarico, sicuramente. Potevamo approfittare meglio della situazione".

Il tabellino:

GG Team Wear Benevento 5-Vinumitaly Petrarca 3-4 (0-1 pt.)

Benevento 5: 1 Matheus, 5 Ramon, 6 De Crescenzo, 7 Stigliano, 9 Botta, 10 Milucci, 12 Liberto, 17 Arvonio, 20 Guerra, 21 Pastore, 77 Colletta, 93 Lolo Suazo. All. Centonze

Vinumitaly Petrarca: 1 Feverati, 2 Molaro, 4 Lucacel, 5 Mascambruni, 10 F. Mello, 11 Rafinha, 13 Parrel, 18 V. Mello, 20 Giampaolo, 21 Alves, 22 Basile, 96 Gargantini. All. Giampaolo

Marcatori: 4'06'' Giampaolo (VP), 24'13'' Molaro (VP), 27'58'' Molaro (P), 30'25'' Stigliano (B), 39'01'' Rafinha (VP), 39'25'' aut., Rafinha (B), 39'48'' De Crescenzo (B).

Arbitri: Chiara Perona (Biella), Pierluigi Minardi (Cosenza). Crono: Antonio Nappo (Ercolano).

Ammoniti: Ramon, Lolo Suazo, Guerra (B), Molaro (VP)

Espulso: Fellipe Mello al 34'17'' per doppia ammonizione.