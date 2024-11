Savignano e Nazzaro campioni italiani agli Assoluti di Karate Ancora soddisfazione per gli atleti sanniti e per il maestro Ferri

Livia Savignano e Emilio Nazzaro Campioni Italiani agli Assoluti di Karate a Campi Bisenzio (Fi).

Dopo la vittoria degli Europei in Polonia Livia Savignano vince gli Assoluti di karate nella sua specialità di Kumite, dove ha vinto tutti gli incontri senza lasciare alcuna possibilità di confronto alle proprie avversarie. Dopo 4 campionati Italiani vinti si conferma Campione Italiano anche Emilio Nazzaro ma questa volta e per la prima volta agli assoluti di categoria. È questa di domenica scorsa la gara più importante per la FESIK in quanto sono presenti alla manifestazione solo le cinture nere. Grande soddisfazione per il Maestro Maurizio Ferri presente alla gara come coach. Per la Società Hardfit del maestro Livia Savignano e Pierluigi Ilario si chiude un anno sportivo strepitoso di vittorie e soddisfazioni. Ennesima conferma per il Maestro Danilo Campolatano nella specialità dei Kata, dove dimostra di essere il più forte in assoluto. Dopo il Campionato Italiano di maggio 2025 della FESIK ci sarà un grande appuntamento Internazionale dal 9 al 13 giugno 2025 a Malmo (Svezia) per il 13th Campionato del Mondo Wukf.