Tennis in tour con il campionato provinciale itinerante a squadre L'evento, alla seconda edizione, è organizzato dalla Us Acli

Benevento, Colle Sannita, Paduli, Pontelandolfo e San Marco dei Cavoti. Il campionato provinciale itinerante di tennis a squadre organizzato dalla Us Acli di Benevento è in fase di pieno svolgimento. Le gare di questa seconda edizione del torneo si disputano a Benevento, Colle Sannita, Paduli, Pontelandolfo e San Marco dei Cavoti.

Sono nove le compagini iscritte, tutte affiliate alla Us Acli di Benevento. Ogni squadra è composta da un minimo di 4 giocatori e una giocatrice, con limitazione classifica Fitp N.C., come da convenzione nazionale Fit-Us Acli. Le squadre sono divise in due gironi all'italiana.

Le prime due classificate di ogni girone disputeranno le semifinali, da cui scaturiranno le due finaliste. Gli incontri prevedono un singolare maschile e femminile e un doppio maschile e misto. La prima edizione del torneo è stata vinta dal Tennis club for all di Colle Sannita, diretto dal maestro di tennis Pasquale Gentile.

I referenti organizzativi sono il maestro di tennis Pasquale Lepore e il già vice presidente della Us Acli di Benevento Giuseppe Barbato, che commenta: "Anche questa seconda edizione sta ottenendo un grandissimo successo, con l'entusiastica partecipazione collettiva".

Il vicepresidente nazionale della Us Acli e presidente provinciale della Us Acli di Benevento, Antonio Meola

"Registriamo con entusiasmo un numero crescente di associazioni sportive dilettantistiche iscritte rispetto alla scorsa edizione. Questo rappresenta il segno tangibile dell'interesse e della fiducia che il mondo sportivo locale ripone nella nostra organizzazione. Tale campionato rappresenta un punto di riferimento per la promozione dello sport di base, ed è organizzato in via esclusiva dalla US Acli come ente di promozione sportiva territoriale".

Il presidente Meola evidenzia inoltre che "la Us Acli continua a lavorare con passione per offrire opportunità concrete di aggregazione, crescita e sano agonismo, sostenendo lo sport come strumento educativo e di inclusione sociale".

“Ringrazio tutte le Asd coinvolte, gli atleti e i dirigenti per la loro partecipazione - aggiunge - e rinnovo l'impegno della US Acli nel valorizzare il tennis e tutte le discipline sportive presenti sul nostro territorio”.