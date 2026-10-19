Il Club Ginnastico Benevento trionfa alla Coppa Campioni con Errico e Frascadore Soddisfazione per il team sannita che si conferma ai vertici nazionali

Il Club Ginnastico Benevento si conferma ai vertici nazionali, dimostrando che i suoi atleti stazionano ormai stabilmente sui gradini più alti della ginnastica aerobica nazionale. La recente trasferta al Palazzetto dello Sport di Pomigliano d'Arco ha visto i ginnasti sanniti misurarsi nella prova della Coppa Campioni Nazionale "Gold" di Ginnastica Aerobica. Organizzata sotto l'egida della Federazione Ginnastica d'Italia (FGI), si tratta di una delle competizioni individuali e di squadra più prestigiose del calendario agonistico nazionale. Questo appuntamento segna la positiva conclusione di un importante ciclo di competizioni e rappresenta il trampolino di lancio ideale per calibrare i programmi in vista del nuovo anno sportivo. Il livello "Gold" rappresenta la massima categoria tecnica della federazione e coinvolge i migliori atleti d'Italia suddivisi per fasce d'età (Allievi, Junior A, Junior B e Senior), i quali si sfidano nelle specialità di Individuale maschile e femminile, Coppia mista, Trio e Gruppo. In questo prestigioso contesto, a brillare per la società sannita nella categoria Allievi sono stati i giovanissimi Elide Errico e Giovanni Frascadore. I due atleti hanno regalato una prestazione magistrale, conquistando la medaglia d'oro nella specialità Coppia mista con un punteggio totale di 15,500. Un risultato che conferma la loro supremazia dopo la vittoria del titolo assoluto lo scorso giugno. Eccellente prestazione individuale di Giovanni Frascadore, che ha arricchito il medagliere conquistando una prestigiosa medaglia d'argento nell’Individuale maschile, chiudendo la sua solida routine con 15,050 punti. Frascadore ha dimostrato solidità esecutiva e una significativa maturità atletica, distinguendosi anche per un coefficiente di difficoltà tra i più alti della categoria, pari a 1,050. Una prestazione che conferma il suo costante percorso di crescita e lascia intravedere ulteriori margini di miglioramento. A impreziosire ulteriormente la trasferta ci ha pensato Elide Errico, che ha portato a casa un'altra medaglia d'oro nella specialità Gruppo gareggiando insieme alla formazione del California Center Club di Monte di Procida. Questo successo testimonia la forza di un vero e proprio sodalizio tecnico che dura ormai da decenni tra il Club Ginnastico Benevento e la società flegrea: una sinergia storica fondata sulla collaborazione e sul prestito reciproco di ginnaste che negli anni ha portato prestigiosi traguardi sia sul piano nazionale che in ambito internazionale. A tracciare un bilancio estremamente positivo della competizione è il Direttore Tecnico del Club, Cristiana D’Anna: "I risultati ottenuti a Pomigliano d'Arco confermano l'ottimo stato di forma e il grande valore del lavoro svolto finora dal Club Ginnastico Benevento. L'oro nella coppia mista e l'argento nell'individuale maschile rappresentano una spinta straordinaria per i nostri allievi. Questa gara segna la positiva conclusione di un importante ciclo di competizioni e lascia spazio a un forte slancio d'entusiasmo: i ragazzi sono altamente motivati e già proiettati verso il futuro. Siamo già al lavoro sulla costruzione delle nuove routine, studiando abilità tecniche con elementi di difficoltà superiori, oltre a transizioni e collaborazioni sempre più complesse, per alzare ulteriormente l'asticella delle nostre prestazioni nel nuovo anno sportivo". Alle parole del Direttore Tecnico fanno eco le dichiarazioni piene di orgoglio della Presidente del Club Ginnastico Benevento, Liana Stefanini: "Esprimo la mia più profonda soddisfazione per gli eccellenti risultati che la nostra società continua a raccogliere. Questi traguardi testimoniano la qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra e la dedizione instancabile di tutto il nostro staff tecnico. Vedere il Club Ginnastico Benevento confermarsi costantemente ai vertici dell'aerobica nazionale ci riempie di orgoglio e rappresenta uno stimolo fondamentale per l'intero movimento societario a impegnarsi sempre di più e a puntare a obiettivi sempre più ambiziosi." Per il Club Ginnastico Benevento, dunque, la Coppa Campioni si chiude con medaglie, conferme e nuove prospettive: risultati che testimoniano la crescita dei giovani atleti e alimentano le ambizioni del sodalizio sannita in vista della stagione 2026/2027.