Miwa Benevento, si prepara la trasferta di Marigliano La squadra di coach Annecchiarico è prima in classifica

Sei vittorie consecutive, primo posto in classifica e nuovi obiettivi da centrare. La Miwa Energia Cestistica Benevento sta preparando con attenzione l'ostica trasferta di Marigliano in programma domenica alle ore 19. Dopo l'agevole vittoria contro Secondigliano, per i sanniti è tempo di tuffarsi in un nuovo appuntamento da non fallire. A fare il punto della situazione in casa Cestistica è il play Giuliano De Martino, uno dei punti cardine del team di Annecchiarico: “Ci attende un match insidioso, contro una squadra di un territorio legato alla pallacanestro da una buona tradizione. Dovremo stare attenti e bissare la prova di Saviano che ci vide protagonisti e vittoriosi”.

Per raggiungere i due punti servirà dunque la miglior Miwa Energia, rinfrancata da un inizio di anno solare da applausi: “Due vittorie in due gare però non ci rendono imbattibili – ha precisato De Martino -. Vincere aiuta a vincere e la mentalità che il coach cerca di trasmetterci allenamento dopo allenamento la stiamo pian piano facendo nostra. Non siamo soddisfatti se non rendiamo soddisfatto il nostro allenatore, e devo dire che non è per nulla facile farlo sentire appagato. Ci chiede molto, ma sappiamo che lo fa per migliorarci e migliorare il gioco di squadra, quindi siamo felici di accontentarlo”.

La striscia di sei successi è arrivata dopo il ko interno con la Pallacanestro Salerno nello scontro al vertice: “E' la gara che ci ha dato un po' la scossa. In quel caso, davanti a una bella cornice di pubblico, sbagliammo colpevolmente l'approccio. Di fronte avevamo una squadra solida che vinse meritatamente, ma da lì in poi qualcosa in noi è scattato e ci abbiamo messo subito una pietra sopra. La reazione è stata da grande squadra, speriamo di proseguire su questa strada”.