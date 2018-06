Miwa Benevento, gara 1 al Basket Club Irpinia I sanniti non riescono ad espugnare il Pala Del Mauro cedendo solo nel quarto e ultimo periodo

Gara 1 dei play off promozione per la serie C Gold ha sancito la vittoria del Basket Club Irpinia. Al Pala Del Mauro, tempio della palla a spicchi avellinese, la Miwa Cestistica Benevento non è riuscita nell’impresa di ribaltare il pronostico. La squadra di coach Bruno Annecchiarico ha provato a sfruttare le sue armi, in particolare la difesa, ma non è riuscita a tenere il punteggio basso già dal primo quarto finito 19 a 18. All’intervallo lungo match ancora in equilibrio con gli irpini avanti di tre lunghezze e i sanniti che hanno tenuto accese le speranze di compiere il colpaccio al Pala Del Mauro.

In questi match contano tanto l’esperienza e soprattutto i nervi e alla lunga la squadra di casa è riuscita a tirar fuori qualcosa in più. Negli ultimi dieci minuti di gara la Miwa Benevento ha abbassato le proprie percentuali offensive realizzando solo dieci punti, mentre al Basket Club Irpinia ha trovato soluzioni che hanno messo in difficoltà la difesa ospite che nel finale ha dovuto alzare bandiera bianca. La serie è sull’1 a 0 (71-61) e giovedì al Pala Parente di Benevento andrà in scena gara 2 dove la Miwa dovrà provare a regalarsi la possibilità di tornare al Pala Del Mauro per coronare il sogno della serie C Gold in una gara 3 sconsigliata ai deboli di cuore.