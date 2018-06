Miwa Benevento, rimonta vincente sul Basket Club Irpinia 75 a 71 il risultato al Pala Parente, la sfida verrà decisa domenica ad Avellino in gara 3

“Chi non salta è di Avellino”. E’ con un classico sfottò che il Pala Parente ha salutato la vittoria in gara 2 della Miwa Energia Benevento sul Basket Club Irpinia. 75 a 71 il risultato finale di un match che, come ampiamente previsto, è stato emozionante fino agli ultimi secondi. La squadra di coach Bruno Annecchiarico, che al Pala Del Mauro era sembrata irriconoscibile e tra terzo e quarto periodo aveva prima sprecato un vantaggio di sei lunghezze e poi alzato clamorosamente bandiera bianca con percentuali offensive bassissime, questa volta ha gettato il cuore oltre l’ostacolo.

L’inerzia del match sembrava tutta dalla parte degli uomini di coach Iannaccone, che aveva chiuso i primi due periodi avanti di nove lunghezze sul 44 a 35. Svantaggio completamente annullato da capitan Iarriccio e compagni nel terzo periodo che invece si è chiuso sul 53 a 53. Si è deciso tutto negli ultimi intensi dieci minuti di gioco, quando il cronometro sovrano scandiva il ritmo di un match che alla fine ha promosso i sanniti, capaci di trovare il canestro con maggiore continuità anche grazie all’incessante sostengo del pubblico di casa.

In gara 3 si tornerà ad Avellino, precisamente nel “tempio” del Pala Del Mauro, ma questa volta il verdetto non potrà essere rinviato. Domenica sera il confronto tra Miwa Cestistica Benevento e Baslet Club Irpinia ci dirà qualche delle due compagini giocherà nella prossima stagione in serie C Gold, la perdente dovrà accontentarsi di disputare la C silver.