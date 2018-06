Miwa Benevento, il sogno promozione termina al Pala Del Mauro Il Basket Club Irpinia conquista gara 3 e la promozione in serie C Gold

E' terminato al Pala Del Mauro il sogno promozione della Miwa Cestistica Benevento. Gara 3 ha promosso con merito il basket Club Irpinia autore di una seconda parte di gara di grande livello. Il match era iniziato benissimo per gli ospiti capaci di realizzare 26 punti nel primo periodo con percentuali offensive altissime e 17 punti concessi. Ritmi alti, forse troppo alti, che hanno portato la squadra di coach Annecchiarico a calare nel secondo periodo. All'intervallo lungo irpini a meno 1 dai rivali che hanno cominciato a perdere certezze e ad accusare la pressione di un match dal verdetto inappellabile.

La seconda parte di gara ha visto la squadra di coach Iannaccone giocare una buona pallacanestro come in gara 1 e presentarsi agli ultimi dieci minuti con quattro punti di vantaggio. Un chiaro segnale di nervi saldi, mentre tra gli uomi ni di Annecchiarico cominciava a sentirsi la stanchezza di un percorso lungo ed estenuante. Come nella prima sfida delal serie, l'ultimo "round" tra le due contendenti è stato favorevole agli irpini che hanno chiuso sul 68 a 59 concendendo a capitan Iarriccio e compagni solo 7 punti.

Per la Miwa Cestistica Benevento è stata comunque una grande stagione. quello dei sanniti è un progetto importante, che bada al sodo, e il percorso fatto conferma questa tesi. Il futuro è roseo, la storia della pallacenestro beneventana può essere certamente in parte riscritta da una dirigenza importante e con le idee chiarissime.