Ciciretti in prestito al Parma Finisce qua l'avventura in giallorosso del talentoso giocatore romano

Alla fine è stata trovata una strada di compromesso e Ciciretti lascerà la maglia giallorossa prima ancora della scadenza del contratto. D'altro canto con il nuovo accordo già stilato col Napoli (quinquennale a cifre importanti), il giocatore avrebbe dovuto rimanere col Benevento quasi da "separato in casa", visto che i rapporti tra lui e la tifoseria si erano assolutamente deteriorati. E allora la proposta del Parma di prenderlo per 6 mesi in prestito (ovviamente oneroso: si parla di circa 280mila euro) è parsa congrua. E così fino al 30 giugno, quando passerà alla corte di Sarri, il ragazzo del Trullo giocherà nella città ducale al fianco di un altro ex giallorosso, Fabio Ceravolo.