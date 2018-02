Armenteros ceduto al Portland Timbers E' una squadra dell'Oregon che partecipa al campionato nordamericano

Samuel Armenteros ha trovato casa. Lontano da Benevento, lontano anche dalla sua Svezia. Andrà a Portland, campionato nordamericano, meglio conosciuto con la sigla MLS (Major League Soccer). Il Benevento lo ha ceduto in prestito oneroso. Il Portland Timbers, club statunitense dello stato dell'Oregon, ha però il diritto di riscatto. Va detto che la squadra del Portland ha per simbolo un boscaiolo, visto che la parola “Timbers” in inglese vuol dire proprio legno o tronco. Uno dei più famosi e pittoreschi tifosi della squadra è Joey Webber, detto Timber Joey (Joey il boscaiolo), il quale appare sempre allo stadio armato di motosega e si produce in uno spettacolo singolare: ogni volta che i Timbers realizzano un goal Timber Joey sega via un pezzo di legno da un tronco. Inutile dire che Samuel Armenteros spera che Timber Joey accenda la motosega il più volte possibile grazie ai suoi gol.