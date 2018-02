Benevento, prevista solo un'assenza a San Siro De Zerbi ha pienamente recuperato Guilherme e Cataldi

E' prevista solo un'assenza in casa Benevento per il suggestivo match di sabato contro l'Inter. A confermarlo è stato Roberto De Zerbi in sala stampa che ha annunciato il forfait di D'Alessandro, ancora alle prese con un problema fisico nato nel corso del match giocato all'Olimpico contro la Roma. Regolarmente disponibili Guilherme e Cataldi che si sono allenati regolarmente negli ultimi giorni. Domani mattina i giallorossi sosterranno una seduta a porte chiuse al Ciro Vigorito e successivamente ci sarà la partenza per Milano.