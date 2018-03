Benevento, il ringraziamento della famiglia Vigorito Tanti messaggi e affetto dopo la notizia del malore che ha colto il presidente

L'affetto della gente sannita, giunto tramite innumerevoli sms e messaggi sui social dopo la notizia del malore colto dal presidente Vigorito, ha raggiunto dritto al cuore il massimo dirigente giallorosso e la sua famiglia. La stessa ha voluto ringraziare tutti attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale del Benevento Calcio:

La famiglia Vigorito ringrazia sentitamente tutti coloro che, in queste ore, stanno manifestando vicinanza e affetto al Presidente. Per rispettare il riposo prescritto dai medici e per non arrecare disagi al personale sanitario e agli altri pazienti, la famiglia Vigorito invita i tifosi a non raggiungere la struttura ospedaliera. Presto, il Presidente sarà dimesso.

Grati per la comprensione e collaborazione, Famiglia Vigorito.