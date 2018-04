Stessi convocati, ma formazione diversa: Diabaté in dubbio Si prevede l'undici tipo delle scorse uscite, con l'unico punto interrogativo legato al maliano

De Zerbi ha convocato gli stessi elementi della sfida con l'Atalanta. Nonostante questo aspetto, si prevede una formazione totalmente diversa rispetto a quanto visto mercoledì pomeriggio. Nelle interviste post gara il tecnico l'ha dichiarato chiaramente: “Non avrei fatto le stesse scelte se ci fossero stati sei giorni tra una gara e l'altra”. E' certo che in campo scenderanno i cosiddetti “titolarissimi” che con il loro arrivo nel corso del mercato di gennaio hanno permesso al Benevento di rafforzarsi con una buona dose di qualità.

Dovrebbero rientrare tra i titolari, quindi, i vari Sagna e Letizia nel pacchetto arretrato con la difesa che tornerebbe a quattro, con Djimsiti e Tosca centrali. Quest'ultimo è uscito malconcio dalla sfida con l'Atalanta, ma dovrebbe essere presente regolarmente a San Siro.

A centrocampo le chiavi verranno affidate nelle sapienti mani di Sandro che potrà garantire anche un maggior supporto in fase difensiva. Con lui ci saranno anche Djuricic e Cataldi che stanno vivendo un buon periodo di forma. In avanti dovrebbero giostrare Iemmello e Brignola. L'unico punto interrogativo è rappresentato da Diabaté. Il maliano viene da ben quattro gare consecutive giocate da titolare, di cui tre per novanta minuti. Un po' troppo per un calciatore che non ha ancora raggiunto la piena condizione fisica, infatti già mercoledì ha dato i primi segnali di "cedimento" in termini di lucidità, come evidenziato dallo stesso tecnico. Al suo posto potrebbe rientrare Coda, con il capocannoniere giallorosso che darebbe maggiore sostanza all'attacco nella ripresa.

Ical