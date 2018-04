Iemmello: "E' una prestazione da esempio per il futuro" L'autore del gol a San Siro: "I tifosi hanno dimostrato di essere grandi"

Con il gol vittoria realizzato a San Siro contro il Milan, Pietro Iemmello è entrato di diritto nella storia del Benevento Calcio. Ecco il suo commento nel dopo gara: “Questa serata dobbiamo ricordarla soprattutto per la prestazione che deve dare un esempio per il prossimo futuro, in modo da continuare così. Per me non è stata un'annata fortunata a causa dei problemi al ginocchio e desidero ringraziare le persone che mi sono state vicino. I fischi subiti in passato? C'è chi li prende in un modo e chi in un altro. Non fanno piacere a nessuno, però il calcio è anche questo. Bisogna saperli prenderle cercando di dimostrare qualcosa in più. Al di là di tutto devo dire che questi tifosi hanno dimostrato di essere grandi, soprattutto con l'episodio di mercoledì dopo la sconfitta con l'Atalanta. Ci danno tanta forza. Il gol? E' stato molto importante per me perché mancava da tanto. Una squadra come questa ha bisogno di simili prestazioni ”.

Ical