Benevento, oggi la ripresa. Fermi alcuni giocatori Lavoro a parte per Iemmello, Djuricic e Djimsiti

Il Benevento ha ripreso la preparazione in vista della sfida interna con l'Udinese. I giallorossi sono oramai in cadetteria ma non per questo faranno sconti alle dirette antagoniste. L'obiettivo è comunque quello di chiudere in bellezza il campionato. Alla ripresa De Zerbi, ancora incerto sul suo futuro, ha ribadito la volontà ai suoi uomini di dare spettacolo in queste ultime apparizioni. Ecco perché il tecnico metterà in campo al Vigorito la migliore formazione possibile. Alla ripresa hanno lavorato a parte per affaticamento Iemmello, Djuricic e Djimsiti. Non dovrebbero però esserci problemi sul loro utilizzo per domenica, l'unico a rischio è l'ex Sampdoria le cui condizioni saranno valutate fino all'ultimo giorno. Palestra invece per Lombardi. Non ci sono novità sugli infortunati. Oltre a Guilherme continuano a restare fermi ai box anche Memushaj e Costa. Domani la squadra sarà impegnata in una doppia seduta, giovedì invece appuntamento di pomeriggio.