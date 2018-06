La B sceglie le sue due ultime rappresentanti Decisive le finali play off Frosinone-Palermo e Cosenza-Siena. Veneto regione più rappresentata

La griglia della B va pian piano delineandosi. Ormai manca poco per avere l'organico completo: 20 squadre sono già ai nastri di partenza, gli ultimi dubbi riguardano Frosinone o Palermo, Cosenza o Siena. Sono le due finali dei play off: la prima designerà la squadra promossa in A e quella che resterà in B, la seconda eleggerà l'ultima formazione che sarà promossa in B. Dunque già sin d'ora la geografia è delineata: la regione più rappresentata sarà il Veneto che avrà ben quattro squadre ai nastri di partenza, Cittadella, Padova, Venezia e Verona. A seguire con tre squadre a testa la Campania (Avellino, Benevento e Salernitana) e la Puglia (Bari, Foggia e Lecce). Due squadre le avrà l'Emilia Romagna con Carpi e Cesena, due la Lombardia (Brescia e Cremonese).

Toscana e Calabria dipenderanno dalla finalissima di Lega Pro a Pescara: Cosenza e Siena hanno la possibilità di incrementare la presenza delle loro regioni, una delle due avrà due rappresentanti.

Dalla geografia della B scompare il Piemonte, che ha visto retrocedere entrambe le sue vessillifere Novara e Pro Vercelli. Scomparirà certamente una tra Lazio (Frosinone) e Sicilia (Palermo), mentre la cadetteria dà il suo benvenuto alla Calabria che non era rappresentata l'anno scorso.

Comunque vadano le due finali, la B avrà 20 squadre con la “targa” e due rappresentanti non capoluoghi di provincia: si tratta di Carpi che è in provincia di Modena e di Cittadella, provincia di Padova.

Ecco la composizione della nuova serie B (con ancora due punti interrogativi)

Veneto: Cittadella (Pd), Padova, Venezia e Verona

Campania: Avellino, Benevento e Salernitana

Puglia: Bari, Foggia e Lecce

Emilia-Romagna: Carpi (Mo), Cesena

Lombardia: Brescia e Cremonese

Liguria: Spezia

Umbria: Perugia

Abruzzo: Pescara

Marche: Ascoli

Toscana: Livorno, Siena (?)

Calabria: Crotone, Cosenza (?)

Lazio: Frosinone (?)

Sicilia: Palermo (?)