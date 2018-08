Benevento, sconfitta al "Tre Fontane" con il Frosinone Poker dei ciociari alla truppa di Bucchi

Frosinone – Benevento 4-1

Frosinone: Sportiello, Zampano, Molinaro, Krajnc, Salamon, Goldaniga, Chibsah, Maiello, Ciano, Hallfredsson, Perica. A disp.: Iacobucci, Bardi, Ghazoini, Errico, Ariaudo, Verde, Ghiglione, Crisetig, Matarese, Soddimo, Besea, Brighenti, Capuano, Beghetto, Campbell. All.: Longo

Benevento (4-3-3): Puggioni (Montipò); Maggio, Volta, Billong (Antei), Di Chiara; Tello, Viola, Nocerino; Insigne (Ricci), Coda, Improta. A disp.: Sparandeo, Del Pinto, Filogamo, Volpicelli, Gyamfi, Tazza, Bukata, Goddard, Gori, Letizia, Bandinelli, Santarpia. All.: Bucchi

Marcatori: 30'pt e 37't Perica (B), 18'st Improta (B), 29'st e 32'st Matarese (F)

Sconfitta per il Benevento nel test amichevole giocato al “Tre Fontane” contro il Frosinone. Come noto i giallorossi sono scesi in campo con la formazione tipo, a eccezione di Billong che ha preso il posto di Costa. Quest'ultimo ha visto la sfida dalla tribuna. Dopo un buon avvio, con Coda che ha sfiorato il vantaggio al 19', la truppa di Bucchi è passata in svantaggio al 24' a causa di un gol messo a segno da Perica. Il croato ha raddoppiato al 37'.

Nella ripresa sono scesi in campo Montipò e Insigne. Al 18' Improta ha accorciato le distanze, ma nel finale il Frosinone ha realizzato altre due reti con una doppietta siglata dal giovane Matarese.

