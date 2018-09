Insigne: "Benevento piazza straordinaria. Vogliamo la serie A" Il calciatore giallorosso: "Maggio e Nocerino sono dei veri leader, ci trasmettono tanto"

Il giallorosso Roberto Insigne è intervenuto telefonicamente ai microfoni di Radio Marte. Il calciatore partenopeo ha parlato così dell'esperienza in giallorosso: “Sono felice di essere a Benevento, dove ho trovato persone competenti come Pasquale Foggia e dei grandi leader come Maggio e Nocerino che trasmettono tanto all'intero spogliatoio. Quest'anno ci attende un compito difficile, ma ce la metteremo tutta per tornare subito in serie A. Onestamente spero tanto nella promozione e, da buon napoletano, nello scudetto degli azzurri. Ho trovato una piazza straordinaria che in ogni partita fa sentire tutto il proprio calore. Venerdì ci sara il derby con la Salernitana, speriamo di portare a casa un risultato positivo. Il Napoli? Ho sentito mio fratello Lorenzo poco fa e gli ho detto che stasera dovrà segnare almeno un gol contro la Stella Rossa. Ancelotti mi piace e gli auguro di vincere qualcosa in azzurro”.