Bucchi: "Complimenti ai ragazzi: hanno voglia di vincere" "Mi aspettavo questa Salernitana. Siamo stati bravi ad attendere il momento giusto"

Ecco il commento di Bucchi al termine di Benevento – Salernitana:

“I complimenti vanno ai ragazzi perché hanno interpretato la gara nel migliore dei modi. Stasera abbiamo messo insieme le due partite giocate precedentemente, cercando di giocare con qualità e determinazione senza concedere nulla agli avversari. Ho avuto dei segnali positivi da parte di tutti, senza mai smettere di cercare il gioco. La Salernitana concede poco e venendo qui sapevamo che ci avrebbero atteso. Siamo stati bravi ad avere la pazienza giusta nell'attendere il momento in cui ci hanno concesso qualcosa. La mia squadra deve cercare sempre di aumentare il vantaggio. Ho la fortuna di avere tanti calciatori bravi e vederli entrare con lo spirito giusto è la forza di tutti noi. La partita con il Lecce ci ha detto che abbiamo grandi qualità, anche se abbiamo completamente sbagliato l'atteggiamento. Vedo una squadra propositiva che ha voglia di vincere e lo fa divertendosi, poi quando sbagli diventi vulnerabile. Essere bravi non basta se non metti la giusta abnegazione”.

BANDINELLI - “E' fisiologico in questo momento della stagione avere alti e bassi. A me è piaciuto molto. Non credo che i problemi si risolvano cambiando, ma facendo capire a tutti i calciatori che si possono fare più cose e che si può sempre migliorare”.

DEL PINTO - “E' entrato davvero bene. Ha lo spirito di colui che si sente la squadra sua e la carica sulle spalle”.

CODA - “E' uscito per crampi. Gioca sempre per la squadra e ci dà una grande mano. In questo momento insieme ad Asencio sta dando dei messaggi importanti. Abbiamo segnato dieci gol in tre partite e in questo discorso sono fondamentali gli attaccanti nello sviluppo dell'azione offensiva. Sono davvero contento di come lavorano”.

CITTADELLA - “E' una squadra forte. Ha tantissime certezze e le sta dimostrando. Ci metterà in difficoltà. Non amo fare progetti a lungo termine: l'importante è giocare bene questa gara e uscirne con il giusto entusiasmo per guardare alla prossima”.

SALERNITANA - “Mi aspettavo una Salernitana del genere. Era difficile sbloccare il risultato, poi siamo stati bravi a farli uscire per prenderci gli spazi”.

