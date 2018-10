Rastelli:"La B è imprevedibile. Benevento? Ecco cosa ne penso" L'ex tecnico del Cagliari: "Vedo due squadre favorite per la promozione diretta in serie A"

Vede il calcio da spettatore, in attesa di una chiamata. E' strano che un tecnico come Rastelli sia costretto a stare a casa, ma il calcio di oggi è anche questo. L'ex tecnico del Cagliari ha commentato così questo inizio di stagione:

“E' la solita serie B, molto imprevedibile ed equilibrata. Quest'anno il nuovo format potrebbe rappresentare un'incognita rispetto a quanto avvenuto fino allo scorso anno, quando il cammino era davvero estenuante. Adesso ci sarà meno possibilità di recuperare, quindi sarà fondamentale dare la giusta continuità. Il Benevento? L'ho visto contro il Venezia e devo dire che mi ha fatto un'ottima impressione. Gli ultimi risultati non sono stati positivi, ma l'organico è sicuramente di grande qualità. Conosco un po' tutti i calciatori e sono di primo livello per la categoria. Sulla panchina c'è Bucchi, un ragazzo straordinario e molto preparato. Per lui è una grandissima chance dopo la stagione negativa vissuta con il Sassuolo. Le favorite? Verona e Benevento hanno qualcosa in più rispetto alle altre per la promozione in serie A. Subito dopo vedo lo Spezia e anche il Crotone, anche se in questo momento è un po' attardato in classifica”.

