Benevento, adesso devi imporre il fattore campo Quattro punti in casa sono pochi. La Strega può rifarsi nel prossimo tour de force

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta. E' questo il ruolino del Benevento nelle prime tre giornate giocate al Ciro Vigorito. Un po' troppo poco per una compagine che ambisce alla promozione in serie A, soprattutto se si considera che nell'economia di un campionato i punti persi tra le mura amiche sono sempre quelli che alla fine pesano di più sul groppone. La truppa di Bucchi ha davanti a sé un tour de force in cui giocherà tre volte su quattro dinanzi ai propri spettatori. Un “piccolo” vantaggio, ma rilevante. Il Benevento dovrà essere bravo a sfruttare quanto gli ha concesso il calendario, in modo da riaccendere gli entusiasmi e proseguire il cammino con la foga delle prime giornate. I tifosi sono già pronti a sostenere la Strega in maniera incondizionata, anche se i primi dati della prevendita per la gara con il Livorno (ieri sera si contavano 700 biglietti venduti) non lasciano strabuzzare gli occhi. E' anche vero che mancano ancora diversi giorni al fischio d'inizio e sappiamo che spesso il pubblico beneventano preferisce aspettare l'ultimo momento per potersi garantire un posto al Ciro Vigorito.

Ci sono tutti i presupposti per rendere questi incontri ravvicinati in casa un'arma importantissima da sfruttare: certo, giocare tra le mura amiche non è mai garanzia di successo, ma avere la spinta di oltre diecimila sostenitori su un terreno di gioco che tra l'altro si conosce alla perfezione rappresenta sempre un vantaggio che bisogna cogliere al volo nel migliore dei modi. Bucchi e i suoi ragazzi lo sanno bene e insieme ai tifosi cercheranno di imporre il fattore Vigorito.

Ivan Calabrese