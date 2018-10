Prevendita, ecco il dato. Media inferiore alle scorse uscite Con il Livorno si prevede ugualmente una bella cornice di pubblico pronta a sostenere il Benevento

A quarantotto ore dal fischio d'inizio di Benevento - Livorno sono 1321 i biglietti acquistati dai tifosi giallorossi. Questo dato, sommato ai 8435 abbonati, permette di raggiungere la quota complessiva di 9756 spettatori. Un totale che non rispecchia la media delle scorse uscite e che lascia presagire il minimo stagionale. Ovviamente ci sono ancora due giorni a disposizione per poter acquistare il tagliando e sappiamo che spesso il pubblico beneventano preferisce aspettare le ultime ore prima di assicurarsi il proprio posto al Vigorito. Nonostante tutto si prevede ugualmente una bella cornice di pubblico: il Benevento non sta attraverso un buon momento, quindi sarà fondamentale l'apporto dei tifosi per cercare di tornare al successo. Da segnalare l'organizzazione di una coreografia in Curva Nord per onorare un sostenitore sannita scomparso recentemente a causa di un incidente stradale.

