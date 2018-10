Bandinelli: "Questi tre punti ci danno maggiore entusiasmo" "Giocare in questo stadio è sempre un'emozione"

Ai microfoni di Ottochannel si è presentato anche il centrocampista Bandinelli. Ecco il suo commento nel dopo gara di Benevento – Livorno:

“Siamo felici di aver raggiunto questa vittoria perché ci tenevamo tantissimo. Venivamo da un periodo non facile dopo un ottimo inizio di campionato. Sono quattro anni che gioco in B e so che anche vincere contro il Livorno in casa non è facile. Loro hanno lottato su ogni pallone come noi. Siamo riusciti a trovare l'episodio giusto senza soffrire molto neanche sui calci piazzati. Vedo il lato positivo: ci prendiamo questi tre punti che ci danno maggiore entusiasmo. Speriamo di continuare su questa strada. Nel primo tempo abbiamo avuto diverse palle gol e se avessimo concretizzato potevamo vincere con un risultato più ampio. Adesso lavoriamo per preparare al meglio la gara di sabato con la Cremonese. Giocare in questo stadio è un'emozione perché ti trasmette quella forza in più che magari in diversi momenti della partita può venire meno. Lo spirito è quello giusto perché all'interno dello spogliatoio siamo convinti della nostra forza e dobbiamo solo trovare le trame di gioco che ci chiede il mister con la giusta determinazione, altrimenti rischi di fare delle partite opache come Pescara che non possiamo permetterci. Su cosa devo migliorare? Sicuramente nei tempi di inserimento e sulle seconde palle. Sto cercando di dare tutto e poi con calma spero di dimostrare ancora di più il mio valore.

Ical