Quadrangolare al Vigorito, presente anche la Curva Sud La manifestazione è stata organizzata in occasione della giornata mondiale del diabete

Il prossimo 12 novembre si terrà una manifestazione al Vigorito in occasione della Giornata Mondiale del Diabete. Scenderanno in campo le formazioni della Nazionale Parlamentari, la Nazionale Medici, l'associazione “Gli angeli della Tv” e la Nazionale dei “Ragazzi di Amici” e la squadra del Lions Club Benevento Host. Anche la Curva Sud darà il suo sostegno all'iniziativa, proseguendo un progetto che la vede sempre più addentrata nel sociale. Non è la prima volta, infatti, che gli ultras giallorossi si fanno apprezzare per degli episodi positivi che vanno oltre il calcio, raccogliendo apprezzamenti e stima da parte della comunità. Il fischio d'inizio è fissato alle 10.