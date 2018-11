Sparandeo: "Abbassiamo la testa e pensiamo al lavoro" Il commento del giovane difensore giallorosso

E' stato il suo esordio in serie B, ma non è coinciso con un risultato positivo del Benevento. Luca Sparandeo ha commentato in maniera succinta la prestazione dei giallorossi: "Purtroppo è andata in questo modo. Non ci resta che abbassare la testa e pensare a lavorare. Siamo consapevoli dei nostri mezzi, ma adesso - lo ripeto - dobbiamo concentrarci solo sul lavoro".

