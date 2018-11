Benevento, sold out in infermeria, tanti gli indisponibili Per la trasferta contro lo Spezia emergenza in difesa ed a centrocampo. Di Chiara ok

Previste otto assenze in casa giallorossa per la delicata trasferta di domenica a La Spezia. Un quadro niente affatto incoraggiante per una gara particolarmente attesa da tutto l'ambiente come quella del riscatto, ed anche modulo e formazione saranno condizionati da questa situazione. Lo staff sanitario ha già rimesso in sesto Gianluca Di Chiara che oggi ha lavorato regolarmente e spera di fare la stessa cosa con Gaetano Letizia che ha una voglia matta di esserci anche se la solita caviglia è gonfia, ma i diversi giorni a disposizione dovrebbero consentire con una infiltrazione di vederlo in campo.

Il quadro è davvero preoccupante. In difesa mancheranno Maggio oper problemi muscolari, Costa che ne avrà per circa un mese sempre per lesioni muscolari ed il solito Tuia che però pare stia recuperando e dovrebbe essere pronto entro la fine del mese. Situazione difficile a centrocampo dove dei titolari sono disponibili solo Viola e Bandinelli. Tello, infatti, è stato squalificato e poi ci sono Nocerino alle prese con problemi muscolari, Del Pinto che dopo la frattura al metatarso è in fase di recupero così come Bukata. A completare il quadro Improta che salterà sempre per infortunio la seconda gara consecutiva. Anche gli otto indisponibili, però, partiranno domani con i compagni di squadra per il ritiro di Coccaglio su disposizione della società d'intesa con staff tecnico e sanitario.

ant.mart.