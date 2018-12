Benevento, per Cosenza è già emergenza in difesa Bucchi in questi giorni farà tutte le valutazioni per trovare la migliore soluzione

I cartellini tirati fuori ieri dal direttore di gara sono stati pesantissimi per il Benevento. L'espulsione di Costa e l'ammonizione rimediata dal diffidato Volta porterà entrambi a saltare la trasferta di Cosenza, in programma sabato al San Vito. Una situazione raccapricciante per Bucchi, considerato che Tuia non sarà disponibile e Antei è a mezzo servizio. Lo stesso calciatore capitolino, nel corso di una intervista a Ottochannel 696, aveva affermato di essere pronto al rientro per gennaio. Restano soltanto Billong e il giovane Sparandeo come pienamente arruolabili, ma è ovvio che si faranno tutte le valutazioni del caso in questi giorni per trovare la migliore soluzione possibile. Non è escluso neanche un cambio di modulo, ma sono discorsi ancora troppo prematuri. Il dato di fatto, comunque, resta: a Cosenza sarà emergenza e non è affatto positivo all'indomani dell'amara sconfitta rimediata contro il Verona.

