Coppa Italia, stabilito l'orario di Inter - Benevento Il match sarà trasmesso in diretta su Raidue

E' stato comunicato l'orario in cui avverrà il fischio d'inizio della prestigiosa gara tra Inter e Benevento, valevole per gli Ottavi di finale di Coppa Italia. L'incontro si giocherà il prossimo 13 gennaio al Meazza con inizio fissato alle ore 18. Ovviamente il match sarà trasmesso in diretta su Raidue, ma al di là di questo aspetto si prevede un grande esodo da parte della tifoseria giallorossa con tanti sostenitori che hanno già bloccato aerei e treni per poter essere presenti alla "Scala del calcio".