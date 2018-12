Cosenza - Benevento, si recupera domani Fischio d'inizio alle ore 15

Cosenza - Benevento si giocherà domani. Il match del San Vito, rinviato pochi minuti fa a causa del maltempo, comincerà alle ore 15. La decisione è stata presa di comune accordo tra le società e gli stessi esponenti della Lega B, in modo da non andare a scegliere una data troppo posteriore a quella attuale, considerati i numerosi impegni di entrambe le squadre. E' la soluzione più logica che consentirebbe anche agli stessi tifosi del Benevento, almeno a chi può trattenersi, di non fare un inutile viaggio a vuoto.

Le previsioni meteo su Cosenza indicano una giornata soleggiata. Ovviamente sarà fondamentale preservare il terreno di gioco sin da questo momento, in modo da permettergli di rientrare nei limiti della regolarità senza problemi.