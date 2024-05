Play off, servirà la duttilità di Meccariello Il difensore caudino sa destreggiarsi sia da centrale che da esterno, ruolo in cui ha esordito in A

(frasan) Pastina fuori gioco, Terranova fermato da una distrazione muscolare. Gaetano Auteri deve ridisegnare la difesa giallorossa senza farsi prendere dai patemi, ma con la serenità che lo contraddistingue. Ha la possibilità di mantenere il vecchio schieramento difensivo a tre, ma può anche optare, se lo pensa necessario, per una linea a quattro. Va detto che nell'una o nell'altra ipotesi gli elementi non gli mancano.

Appare evidente che nella situazione che si è venuta a creare, il pensiero vada a Biagio Meccariello, che se dovesse scendere in campo martedì colmerebbe un'assenza durata ben 254 giorni. Il difensore sannita, come tutti ricorderanno, non fece in tempo ad esordire nella serata funesta di Torre del Greco (3 settembre), che fu costretto ad entrare nel lungo tunnel dovuto alla lesione al legamento crociato del ginocchio destro. Va detto che Meccariello è guarito da almeno un paio di mesi e la condizione non è certo delle peggiori, visto che Auteri lo ha quasi sempre portato in panchina con sé, fatta eccezione per una quindicina di giorni in cui ha dovuto curare un piccolo risentimento muscolare. Ora il campo chiama e sembra sempre più possibile che il difensore caudino possa tornare a giocare una partita vera con la squadra che aveva scelto per terminare la sua carriera.

Auteri le ha studiate tutte, tenendo presente che anche la condizione di Capellini, che soffre per un sovraccarico all'ileopsoas, vale a dire al muscolo flessore dell'anca, non è delle migliori. L'ex Juve è stato gestito in questi giorni con allenamenti mirati e si spera che possa essere della partita. Ma tutto rimane nel calcolo delle probabilità.

Nel campo delle ipotesi anche l'eventuale impiego di Meccariello, che, non bisogna dimenticare, si sa destreggiare molto bene anche da esterno destro in una difesa a quattro o persino da braccetto nella linea a tre. Non tutti ricordano che l'esordio in serie A nelle file del Lecce il non lontano 20 ottobre 2019, nientemeno che a San Siro contro il Milan di Pioli, Meccariello lo fece proprio da terzino destro in una difesa a quattro disegnata da Fabio Liverani (4-3-1-2). E per un po' di tempo, nelle partite successive (con Juve, Samp, Sassuolo, Lazio e Cagliari) Meccariello giocò sempre da terzino destro. Si capisce che la duttilità nello schieramento difensivo giallorosso non manchi, neanche ora che la condizione fisica di tutti non è idilliaca. Non resta che attendere gli ultimi giorni di preparazione e con un meticoloso lavoro di sintesi capire su chi poter contare fino in fondo.

Nella foto Meccariello nel giorno dell'esordio in A a San Siro: era il 20 ottobre 2019