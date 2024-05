Busitalia: al via da oggi la vendita di biglietti con Qr Code Nei punti abilitati, basterà comunicare comune di partenza e di arrivo

Busitalia Campania, Polo Passeggeri Gruppo FS, amplia la rete di distribuzione e vendita dei biglietti attraverso l'implementazione del QR Code, ora disponibile anche sul circuito Mooney. L'annuncio in una nota di Ferrovie dello Stato Italiane dove si spiega che l'iniziativa innovativa "è stata lanciata con successo su circuiti precedentemente attivi come PuntoLis e DropPoint, e ora si estende ulteriormente per includere i punti vendita aderenti a Mooney".

A partire da oggi, quindi, presso i 2.000 nuovi punti vendita in collaborazione con Mooney nelle province di Salerno, Avellino, BENEVENTO e Caserta, "i viaggiatori potranno acquistare i loro titoli di viaggio stampati con QR Code, proprio come in biglietteria. Questo nuovo sistema semplifica notevolmente l'esperienza di acquisto, consentendo ai clienti di ottenere il proprio biglietto attraverso un sistema di emissione digitale al momento della richiesta". Il processo, prosegue la nota, è semplice: "i viaggiatori devono recarsi presso uno dei punti Mooney abilitati, comunicare al gestore del punto vendita il comune di partenza e quello di arrivo, nonché la tipologia di biglietto desiderata. Il terminale stampa quindi uno scontrino con un QR Code valido come titolo di viaggio, da scansionare alle obliteratrici". I biglietti con QR Code hanno una scadenza prefissata: tre ore per la corsa singola (decorrenti dalla convalida se il bus è dotato di dispositivo a lettore ottico, oppure dall'acquisto per quelli privati) ed entro mezzanotte della giornata di acquisto per il biglietto giornaliero. Questo nuovo sistema offre ai clienti alcuni vantaggi come l'eliminazione del "rischio di non disponibilità dei biglietti richiesti e semplificando notevolmente il processo di distribuzione e approvvigionamento dei titoli di viaggio".