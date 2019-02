Foggia - Benevento, ecco il dato della prevendita Sarà possibile acquistare il tagliando fino alle 19 di domani

Sono 702 i biglietti che si contavano alle 19 per il settore ospiti dello Zaccheria di Foggia. Dopo l'exploit delle prime ore la prevendita in casa giallorossa ha subito un rallentamento, dovuto anche a diversi problemi riscontrati dai possessori della vecchia tessera del tifoso che non è ancora scaduta. Sarà possibile acquistare il tagliando fino alle 19 di domani, quindi c'è ancora tempo per garantirsi la presenza per l'atteso incontro di sabato pomeriggio.

Ricordiamo che sono diversi i pullman realizzati dai vari gruppi, in particolare dalla Curva Sud, il Club San Giorgio del Sannio e dai tifosi del quartiere San Modesto. Il Benevento avrà un buon supporto anche nella difficile gara dello Zaccheria.