Benevento, pareggio ricco di gol con il Padova Termina 3-3 la sfida con i veneti per l'ultima gara casalinga della stagione regolare

95' Finita. La penultima giornata di campionato termina con un pareggio tra Benevento e Padova. La classifica già definita non ha fornito gli stessi stimoli ai giallorossi che dopo diciannove secondi si sono trovati in svantaggio a causa di una rete messa a segno da Pulzetti. La truppa di Bucchi ha cercato in tutti i modi di pareggiare, riuscendoci al 10' con Massimo Coda che ha siglato il suo ventesimo gol stagionale. Nella ripresa gli ospiti hanno raddoppiato con Bonazzoli. A dieci minuti dalla fine è arrivato il 2-2, firmato da Caldirola sugli sviluppi di un perfetto assist di Viola. Nel recupero gli ospiti siglano il tris con Baraye, ma poco dopo Coda ha riportato il punteggio in parità per il definitivo 3-3. E' un risultato che non condiziona la classifica del Benevento che, come noto, chiuderà la stagione regolare al quarto posto in classifica. Retrocede in serie C il Padova.

94' Pareggio del Benevento: cross di Buonaiuto che al volo insacca per il 3-3

91' Gol del Padova: insacca Baraye dopo che palla ha colpito due volte il palo

90' Quattro minuti di recupero

89' Serpentina di Buonaiuto in area che calcia sul primo palo: Minelli devia in angolo con il piede

86' Entra Clemenza al posto di Pulzetti

85' Ci prova Tello ma la sua conclusione sorvola la traversa

82' Per il Padova entra Cocco al posto di Serena

80' Pareggio del Benevento: angolo di Viola per la testa di Caldirola che insacca per il 2-2

76' Ammonito Cappelletti

74' Sinistro di Vokic che sorvola la traversa

70' Doppio cambio per il Benevento: dentro Tello e Vokic al posto di Bandinelli e Insigne

68' Lancio per Mazzocco che va alla conclusione: Montipò respinge

64' Azione del Benevento partita da Caldirola che serve Coda, il numero 9 vede Insigne libero e gli passa la sfera, ma la sua conclusione è telefonata

62' Insidioso tiro di Coda deviato in angolo da un difensore biancorosso

60' Sinistro di Bandinelli che sfiora la parte alta della traversa

59' Esce Crisetig che fa posto a Buonaiuto

57' Raddoppio del Padova: Coda perde palla a centrocampo, gli ospiti si involano in contropiede con Bonazzoli che insacca

55' Occasione per il Padova: Cappelletti serve Capello che ci prova di prima intenzione, Montipò respinge con i piedi

51' Ci prova Improta con una conclusione da posizione defilata, Minelli blocca

47' Cross di Armenteros, sponda di Coda, sulla palla ci va Crisetig che da pochi passi spara alto

16:04 Inizia il secondo tempo

47' Termina il primo tempo: Benevento - Padova 1-1

45' Concessi due minuti di recupero

45' Cross di Bandinelli dalla sinistra per la testa di Armenteros: palla di poco fuori

43' Ammonito Bonazzoli per fallo su Armenteros

41' Sinistro di Viola che si spegne di poco sul fondo

37' Ammonito Volta, non era diffidato

36' Destro di prima intenzione di Crisetig: Minelli devia in angolo

30' Il Benevento ha il pallino del gioco e prova a costruire con calma azioni pericolose

26' Primo cambio per il Padova: esce l'infortunato Lollo per far posto a Capello

22' Si abbassano i ritmi, ci sono anche diverse interruzioni

16' Il Benevento imposta il gioco per il raddoppio

10' Pareggio del Benevento: cross dalle retrovie per Crisetig che fa la sponda a Coda, il numero nove da pochi passi realizza il ventesimo gol stagionale con un colpo di testa

9' Lancio di Caldirola che pesca Coda, l'attaccante va al tiro da posizione defilata con la palla che colpisce l'esterno della rete

7' Risponde Crisetig con un tiro in girata che viene facilmente bloccato da Minelli

6' Sul successivo calcio d'angolo Cappelletti spedisce la sfera di testa sul fondo

6' Il Benevento non c'è: insidiosa punizione dalla distanza di Bonazzoli che viene deviata in angolo da Montipò

1' Gol del Padova: dopo esattamente 19 secondi i biancorossi passano in vantaggio con un gol di Pulzetti che ha capitalizzato al meglio un assist di Baraye

15:01 Inizia la partita

14:58 Entrano le squadre in campo

Siamo al Vigorito per la sfida tra Benevento e Padova, valevole per la penultima giornata del campionato di serie B. I giallorossi sono già sicuri del quarto posto e non possono più migliorare la propria classifica. I biancorossi, invece, sono a un passo dalla retrocessione in serie C. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Improta, Volta, Caldirola, Letizia; Crisetig, Viola, Bandinelli; Insigne; Coda, Armenteros. A disp.: Gori, Zagari, Antei, Di Chiara, Tello, Buonaiuto, Gyamfi, Goddard, Vokic. All.: Bucchi

PADOVA (4-3-3): Minelli; Cappelletti, Andelkovic, Cherubin, Longhi; Lollo, Serena, Pulzetti; Baraye, Bonazzoli, Mazzocco. A disp.: Favaro, Merelli, Trevisan, Ceccaroni, Moro, Lovato, Capello, Cocco, Clemenza. All.: Centurioni

ARBITRO: Maggioni di Lecco

ASSISTENTI: Vecchi di Lamezia Terme e Baccini di Conegliano

QUARTO UOMO: Miele di Nola