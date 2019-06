Inzaghi, presto la presentazione Il giorno scelto dovrebbe essere sabato 6 luglio prima della partenza per il ritiro

Tutti, giustamente, attendono l'annuncio ufficiale dell'ingaggio di Pippo Inzaghi, la cui scelta alla guida del Benevento porta una suggestione incredibile. L'immensità della sua carriera da calciatore in questo momento ha il sopravvento su tutto, anche su chi ha immediatamente storto la bocca per il gioco offerto dalle sue squadre. D'altro canto lui stesso s'è presentato spesso con credenziali che non contemplano un gioco estremamente brillante, ma che sia il compendio del sacrificio di tutti, anche degli attaccanti. Il modello citato ha una caratura mondiale, l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, una squadra che vince anche senza offrire calcio champagne (poi ci sarebbe sempre da discutere su quali siano i parametri che differenziano il calcio bello da quello brutto...). Lo disse l'anno scorso alla presentazione del Bologna: “Voglio una squadra che magari non sia bellissima da vedere, ma che sappia vincere col sacrificio di tutti”. Un po' la metafora della sua carriera da calciatore, fatta di gol di rapina, di astuzia, di intelligenza calcistica. E di sacrificio, voglia, dedizione. E' questo ciò che vuole trasferire alle squadre che va ad allenare.

PRESENTAZIONE. In attesa della sua proclamazione ufficiale, Super Pippo sta già lavorando al progetto Benevento sentendosi continuamente con Pasquale Foggia. C'è da limare l'organico in vista del ritiro, da mandar via qualcuno e prendere elementi che si adattino meglio al suo tradizionale 3-5-2.

I giallorossi cominceranno a giungere a gruppi in città dai primi di luglio: visite mediche e test che si terranno presso il complesso Avellola, visto che sia il Vigorito che l'Antistadio Imbriani saranno occupati per via delle Universiadi. Una settimana di gran lavoro fino alla partenza prevista per il giorno 7 luglio. Il giorno prima, sabato 6 luglio, quasi certamente ci sarà la presentazione ufficiale del nuovo tecnico in una convention al President Hotel.