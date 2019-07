Benevento, si alza il ritmo nella vendita degli abbonamenti Si prevede un netto incremento in vista della fine della prelazione

Si alza il ritmo nella vendita degli abbonamenti del Benevento Calcio. Questa mattina si è superata quota 3600, facendo registrare 200 tessere emesse nel giro di poche ore. I tifosi giallorossi sono impazienti di cominciare la nuova stagione e la fine della prelazione, fissata al prossimo 14 luglio, ha invogliato anche i più ritardatari a confermare il proprio posto al Ciro Vigorito. In fondo, i prezzi attuati dalla società sono davvero convenienti per un campionato come quello di serie B. Inoltre, gli abbonati dello scorso anno potranno rinnovare la tessera godendo di uno sconto del 10% sul prezzo totale.

Come detto, la prelazione terminerà il prossimo 14 luglio alle 23:59. Dal giorno successivo comincerà la vendita libera, dove tutti potranno sottoscrivere l'abbonamento. La campagna terminerà il 4 agosto.