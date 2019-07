Benevento, prove tecniche col "Gps" Alta tecnologia per lo staff di Inzaghi. Allenamento sotto la pioggia

Il pomeriggio illude, il sole riscalda in avvio, tanto che nel piccolo impianto di Pinzolo c'è anche la solita folla di curiosi attirati soprattutto dalla presenza di Pippo Inzaghi. Ma del meteo in questi giorni non è il caso di fidarsi: basta un minuto per vedere il sole scomparire dietro le nuvole e venir giù un robusto temporale.

Il Benevento non fa una piega, ci si allena senza sosta. Inzaghi monitora i suoi col “gps”, poi studierà tutti i dati della macchinetta posta sulla schiena dei giocatori che indica le le posizioni in campo, la corsa dei suoi, la durata del palleggio.

L'esercizio è accattivante: si sfidano tre formazioni, la prima in maglia nera, la seconda con quella gialla, la terza in viola. Una attacca e due difendono: se una delle difendenti recupera palla comincia ad attaccare. L'obiettivo è segnare un gol. E di gol ne arrivano tanti, alcuni molto belli. Come quello di testa di Antei che gira nel sette della porta difesa da Zagari. Belli anche i due gol di Robertino Insigne che infila il sette col suo sinistro magico. Vince proprio la sua squadra, ma quello che conta è che tutti denotano un buon grado di forma.

Tutti pronti, insomma, per domani quando ci sarà l'amichevole con i dilettanti del Las Vegas, una squadra nuova nel calcio che gioca nello stato del Nevada. La squadra Under 21 gioca nella divisione Usl 3 Lv Cobras. Sono in ritiro dal 10 al 25 luglio a Brentonico e sono in tour sfidando le squadre che si allenano in zona. Per capire lo standard tecnico della squadra americana è paragonabile ad una squadra che militi tra serie D ed Eccellenza. Comunque un buon test per i giallorossi, tra le cui fila non dovrebbe giocare Del Pinto che ieri è rimasto a riposo. Le sue condizioni, in ogni caso, non destano alcuna preoccupazione.

Nella foto Taddeo i giocatori del Benevento schierati prima dell'allenamento: sulle spalle si può notare l'impianto Gps