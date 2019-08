Manfredini: "Lavoriamo quotidianamente per migliorare" L'estremo difensore del Benevento: "Ci danno per favoriti? Dobbiamo dimostrarlo sul campo"

Nell'amichevole con la Vastese è partito da titolare, prima di lasciare il posto a Ghigo Gori. Nicolò Manfredini ha commentato così la sfida pareggiata dal Benevento all'Aragona:

"Siamo reduci da due partite in cui non siamo riusciti a dimostrare le vere qualità di questo gruppo. E' chiaro che c'è da voltare pagina e dobbiamo dare subito qualcosa in più tutti. I gol subiti? Quando si tratta di palle inattive entrano in gioco anche l'attenzione e la cattiveria. Lavoreremo per migliorare come stiamo facendo quotidianamente. Ho accettato Benevento con entusiasmo, per me è una grande occasione vestire la maglia giallorossa; mi metto a disposizione e spero di poter dare il mio contributo. Il gruppo è ottimo. Si lavora bene, la società non ti fa mancare nulla: c'è tutto per esprimerti al meglio".

Ha chiuso sul campionato: "Ci danno tra i favoriti, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. Occorre crescere ancora tanto, anche perché affronteremo un campionato stranissimo e lungo. Lotteremo e daremo il massimo per raggiungere l'importante obiettivo della società".