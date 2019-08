Del Pinto: "Non ci faremo trovare impreparati all'esordio" Il centrocampista del Benevento: "Il pareggio di Vasto ci rammarica. Dobbiamo lavorare"

A commentare il momento della compagine giallorossa è anche Lorenzo Del Pinto. Il centrocampista del Benevento ha espresso le sue considerazioni sulle ultime due gare disputate contro Monza e Vastese:

"Dopo la sconfitta in Coppa Italia, siamo andati a Vasto per fare la nostra partita. Il risultato ci rammarica e non poco, anche perché abbiamo affrontato, con tutto il rispetto del caso, una formazione di serie D. E' chiaro che siamo ancora ad agosto, però sicuramente in settimana dobbiamo concentrarci per capire bene cosa bisogna fare. L'esordio in campionato si avvicina e non dobbiamo farci trovare impreparati. Il mister? Trova sempre le parole giuste per analizzare a caldo la partita. Siamo consapevoli che dobbiamo lavorare ancora di più perché c'è poco tempo a disposizione. So che Inzaghi ha stima in me e mi farò trovare pronto qualora dovesse chiamarmi. I nuovi arrivati? Sono calciatori di spessore, li conosciamo molto bene e questo ha facilitato anche l'integrazione nel gruppo. Siamo contenti del loro arrivo".