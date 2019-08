Gli auguri dell'Ivpc Benevento Rugby alla truppa di Inzaghi Lodevole messaggio da parte del sodalizio del presidente Rosario Palumbo

Questa sera comincerà la stagione del Benevento nel campionato di serie B. Per l'occasione l'Ivpc Benevento Rugby, sodalizio da sempre vicino alla società del presidente Vigorito, ha voluto augurare le migliori fortune alla formazione guidata da Pippo Inzaghi. Ecco il messaggio pubblicato attraverso i social biancocelesti:

Tutta la Famiglia de l’IVPC US Benevento Rugby augura a tutti i tifosi, giocatori e dirigenti del Benevento Calcio un grosso in bocca al lupo per l’inizio del campionato di Serie B 2019/2020, che sia ricco di emozioni e soddisfazioni.

Sempre Forza Benevento! Che sia Rugby o Calcio, è sempre bello tifare la squadra o lo sportivo della propria città.

Lo sport unisce e fa crescere, non solo come atleti ma anche come persone.