Benevento - Cosenza, i convocati: rientra Armenteros Assente solo il centrocampista Schiattarella

Resi noti i convocati per il match di domani con il Cosenza. Tutti a disposizione per Pippo Inzaghi, a eccezione del centrocampista Schiattarella, ancora alle prese con l'infortunio subito prima della sfida casalinga con il Cittadella. Ecco la lista dei 23 calciatori che partiranno per il ritiro di Venticano:

PORTIERI: Montipò, Manfredini, Gori;

DIFENSORI: Letizia, Gyamfi, Maggio, Caldirola, Tuia, Antei, Volta;

CENTROCAMPISTI: Tello, Del Pinto, Viola, Hetemaj, Basit, Kragl, Vokic, Improta, R. Insigne;

ATTACCANTI: Coda, Sau, Di Serio, Armenteros.