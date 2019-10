Benevento, Hetemaj: "Siamo pronti ad affrontare il Perugia" Il centrocampista giallorosso: "Sto bene. In settimana abbiamo lavorato nel migliore dei modi"

Da quando è arrivato a Benevento è stato subito gettato nella mischia, anche a causa dell'infortunio occorso a Schiattarella che, tra l'altro, rappresenta il principale motivo della sua firma. La sosta è stata più che salutare per Hetemaj che ha ricaricato appieno le batterie: dopo aver svolto un ritiro a singhiozzo con il Chievo, non è stato facile offrire le prestazioni di livello con le quali ha deliziato la piazza sannita nelle quattro gare in cui è sceso in campo da titolare. Adesso c'è il Perugia, un avversario temibile che la Strega vuole affrontare nel modo giusto:

"Sto bene - esordisce Hetemaj - e pronto a giocare. In settimana abbiamo lavorato in maniera positiva. Aspettiamo con impazienza il match di sabato che sarà molto importante per il nostro cammino. Gli umbri sono un avversario tosto, come tra l'altro è d'abitudine in questa categoria. Li rispettiamo. Dobbiamo fare il nostro gioco e provare a ottenere un risultato positivo, in modo da restare al comando della classifica. La sosta è arrivata nel momento giusto. Fa sempre bene riposare, anche perché permette di lavorare maggiormente nel dettaglio, magari sugli errori commessi nel corso delle recenti uscite".

Ultimo arrivato nel corso del mercato estivo, l'approccio di Hetemaj con la Strega è stato lusinghiero: "Sono molto contento di essere qui, a Benevento ho trovato l'ambiente ideale per fare bene. Lavoro sodo per fare sempre di più con questa maglia".