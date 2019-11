Italia - Georgia, scambio di doni: a Vigorito la Rinascimento Il Benevento Calcio ha consegnato a Cosimo Sibilia la divisa ufficiale giallorossa

Clima cordiale e di grande entusiasmo quello che ha fatto da contorno alla sfida giocata questa sera al Vigorito tra le formazioni femminili di Italia e Georgia. Oltre al grande entusiasmo che si respirava sugli spalti dell'impianto sportivo sannita, a margine dell'incontro le istituzioni si sono incontrate per un significativo scambio di doni e complimenti: a rappresentare la Figc c'era il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, che si è soffermato con gli esponenti della federazione georgiana, regalandogli e ricevendo in cambio oggetti tipici delle rispettive culture nazionali. Ovviamente anche il Benevento Calcio ha fatto la sua parte, consegnando nelle mani di Sibilia la divisa ufficiale giallorossa con la scritta "Forza Azzurre". Al presidente Vigorito, invece, è stata donata la suggestiva e limitata maglia della Nazionale "Rinascimento", la stessa utilizzata dalle azzurre contro la Georgia e che ha esordito nel mese scorso in occasione del match giocato dalla Nazionale maggiore maschile contro la Grecia. Sul retro c'era, per l'appunto, il nome Vigorito con il numero 10. La stessa è stata regalata anche al sindaco di Benevento, Clemente Mastella.