Curiosità - Il Benevento dà un calcio all'influenza Diversi calciatori giallorossi si sono vaccinati aderendo all'iniziativa promossa da ASL e medici

Con l'inizio della stagione autunnale e l'approssimarsi dell'inverno, sono partite le campagne di sensibilizzazione per l'effettuazione dei vaccini antinfluenzali. Particolarmente attivi la ASL e l'OMCeO di Benevento che già nello scorso mese di ottobre hanno lanciato “Io mi vaccino, fai come me”, slogan di una iniziativa che ha visto gli stessi medici sottoporsi all'immunizzazione dall'influenza per lanciare un messaggio forte, avente l'obiettivo di aumentarne la copertura all'interno del territorio sannita. Anche il Benevento Calcio non ha voluto essere da meno, con diversi calciatori giallorossi che si sono sottoposti regolarmente al vaccino. Un segnale importante, al quale neanche gli atleti hanno voluto farne a meno, consci di quanto sia importante prevenire l'influenza e costituendosi da esempio con questo gesto semplice e decisivo.