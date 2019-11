Benevento, proficuo test con la Primavera. Lunedì la ripresa Inzaghi ha utilizzato tutti i calciatori della rosa, a eccezione di Volta e Rillo

Test con la Primavera a porte chiuse per il Benevento. La settimana senza calcio giocato è terminata con la sfida alla compagine di Nicola Romaniello, per testare la preparazione verso l'attesissimo big match di sabato prossimo in programma contro il Crotone. Nei due tempi da quaranta minuti, Inzaghi ha utilizzatto tutti gli effettivi. Tra questi, però, mancava Massimo Volta che ha proseguito il lavoro differenziato, accompagnato dal giovane esterno di difesa Francesco Rillo. Per il resto la Strega ha dato vita a un test proficuo che ha fornito delle indicazioni interessanti allo staff tecnico. Domani i giallorossi godranno di una domenica di riposo, mentre da lunedì si comincerà a fare sul serio, con la testa che sarà totalmente proiettata sul big match del Vigorito: un incontro di rilevante importanza non solo in chiave classifica, con il Benevento che ha l'occasione di allungare sulle dirette concorrenti, ma anche per lanciare un altro messaggio di forza all'intero campionato.