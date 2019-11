Benevento sempre più tecnologico: è operatore droni Enac Il sodalizio giallorosso è l'unica società calcistica a figurare nell'elenco dell'Ente

Il mondo del calcio si fa sempre più tecnologico. Il drone è uno strumento che compare con grande frequenza sui campi d'allenamento delle compagini professionistiche. Non è da meno il Benevento che, invece, ha fatto di più: il sodalizio giallorosso è l'unica società calcistica che figura sul sito dell'Enac come operatore di droni. Le altre, invece, si affidano a terzi gruppi. La flotta utilizzata è composta da due apparecchi, denominati Strega 1 e Strega 2.

Ha da poco ottenuto il patentino per manovrarli Francesco Varrella, che ricopre il ruolo di pilota autorizzato del Benevento Calcio. In ogni seduta d'allenamento li guida per riprendere al meglio i movimenti dei calciatori giallorossi, in modo da avere una visuale eccellente. A farne richiesta, ovviamente, è stata la società, ma anche lo staff tecnico di Pippo Inzaghi che ha mostrato grande interesse e dimestichezza nei confronti di questa tecnologia.

Varrella si è addestrato presso il centro Enac dell'areoclub di contrada Olivola. La consulenza per diventare operatori aereonautici è stata effettuata dallo studio "drone consulting" del dottore Antonio Gisio. I droni vengono utilizzati nel rispetto del codice della navigazione e sono dotati di un cavo di vincolo durante l'utilizzo. Insomma, il Benevento pensa a tutto per ottimizzare il proprio lavoro e per primeggiare nel campionato di serie B.