Sau: "Ci stiamo divertendo, ma restiamo concentrati" L'attaccante del Benevento: "La serie B è lunga e difficile. Proseguiamo così"

E' stata una serata importante per Marco Sau. L'attaccante giallorosso è tornato al gol, fornendo una prestazione di grande livello contro il Trapani. Al termine del match ha parlato così ai microfoni di Offside:

“E’ stata una bella serata. Non era una partita facile perché poteva starci un calo di concentrazione. Abbiamo lavorato su quello, facendo capire sin da subito che non ci sarebbe stata storia. Non stiamo a guardare la classifica perché al primo passo falso ti vengono subito a prendere. Il mister è bravo a farci tenere alta la concetrazione. In rosa ci sono calciatori d’esperienza che conoscono le insidie della categoria, quindi andiamo per questa strada”.

RUOLO - "“Questo ruolo l’ho fatto poche volte, non è semplice. Mi trovo molto bene, siamo una grande squadra e ci stiamo anche divertendo. La condizione? Cresce sempre di più. Mi sto allenando regolarmente quindi mi sento sempre meglio”.