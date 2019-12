Livorno, Spinelli: "Benevento forte, ci proveremo" Il presidente degli amaranto: "La Strega tornerà in A. Stimo molto Vigorito, merita la promozione"

E' un momento cruciale per la stagione del Livorno. Gli amaranto, ultimi in classifica con soli undici punti, si preparano al match con la capolista Benevento. A guidare gli allenamenti è Tramezzani, tecnico ufficializzato ieri dalla società dopo aver esonerato Breda. Nel corso di Ottogol, è intervenuto il presidente Spinelli che ha prima espresso le ragioni che hanno portato alla decisione di dare il benservito al tecnico di Treviso, per poi aprire una parentesi sul Benevento:

“Breda ha avuto un po' di sfortuna. Tante partite le abbiamo buttate al vento. La squadra giocava bene, ma non riuscivamo a segnare per nessun motivo. A questo punto, su suggerimento di mio figlio e del direttore, ho deciso che ormai era giunto il momento di cambiare. All'orizzonte ci sono quattro – cinque gare da brividi. Vogliamo tornare in alto. Le sconfitte maturate sono state frutto di inesperienza e di tanta sfortuna, abbiamo avuto solo episodi sfavorevoli. Onestamente non mi è piaciuto l'atteggiamento di Breda nei confronti di Mazzeo e Morganella che ha escluso dagli allenamenti. Posso capire che due calciatori non rientrino per scelte tecniche nella formazione titolare, ma non mi è sembrato un comportamento corretto farli allenare da soli con il suo secondo.

Il Benevento? E' una grande squadra. Credo che abbia tutte le carte in regola per tornare in serie A. Questo lo dice la classifica, così come l'allenatore che reputo uno dei migliori in Italia. Quella dei fratelli Inzaghi è una coppia vincente. Lo scorso anno vincemmo al Picchi e mi auguro di ripetere un simile risultato, poi al di là di come finirà sabato sono più che convinto della promozione dei giallorossi. La società è forte, quindi è giusto che gli sforzi di Vigorito vengano premiati. Nutro una grande stima nei suoi confronti”.